Quattro gattini sono stati salvati oggi dai vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias.

Tre cuccioli erano nel controsoffitto di un capannone, un quarto nell’intercapedine del tubo di scarico delle acque piovane.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, nella zona industriale della città, e hanno recuperato tutti i gattini per poi consegnarli in buona salute ai proprietari. Ci sono volute due ore di lavoro.

(Unioneonline)

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