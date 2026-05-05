i soccorsi
05 maggio 2026 alle 21:53
Iglesias, salvati quattro gattini: tre nel controsoffitto di un capannone, uno nel tubo di scaricoIntervento di due ore dei Vigili del fuoco nella zona industriale
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Quattro gattini sono stati salvati oggi dai vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias.
Tre cuccioli erano nel controsoffitto di un capannone, un quarto nell’intercapedine del tubo di scarico delle acque piovane.
I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, nella zona industriale della città, e hanno recuperato tutti i gattini per poi consegnarli in buona salute ai proprietari. Ci sono volute due ore di lavoro.
(Unioneonline)
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