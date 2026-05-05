Metalli pesanti nell’acqua: scatta il divieto di consumo a PortoscusoRilevata la presenza di ferro, piombo, manganese e alluminio: ordinanza sindacale urgente
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Ferro, alluminio, manganese, piombo: sono i metalli pesanti risultati fuori norma nelle acque di rete prelevate da Abbanoa in piazza Indipendenza, a Portoscuso, che hanno portato all’emissione di un’ordinanza di divieto di utilizzo per il consumo umano da parte del Comune.
Il campione contaminato, che presentava anche una eccessiva torbidità, era stato prelevato lo scorso 27 aprile e è arrivato il provvedimento, sulla base delle indicazioni della Asl del Sulcis.
Il sindaco Ignazio Atzori, fino a nuovo ordine, ha vietato di bere e utilizzare l’acqua per scopi alimentari.
(Unioneonline/E.Fr.)