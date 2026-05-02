Dopo quindici anni di proteste e segnalazioni vane, sono iniziati i lavori di riqualificazione della pavimentazione in sanpietrini in piazza Rinascita e nella parte finale di viale Gramsci a Carbonia.

Come ad esempio in via Istria dove l’incrocio con il viale principale della città era diventato una trappolo per pedoni e per motociclisti.

L’intervento del Comune riguarderà solo i tratti danneggiati da moltissimi anni e che varie amministrazioni che si sono succedute non riuscivano mai a far sistemare. In alcuni punti i cubetti di sampietrini erano smantellati (creando buchi) sia perché in origine non posati a regola d’arte sia per il carico del traffico. Poi, da lunedì, dovrebbe iniziare anche la posa del calcestruzzo architettonico nei marciapiedi della centralissima via Napoli nel quale l’intervento ha già provveduto a riallineare e sollevare i cordoli e ad allargare la sezione stradale.

Prevista anche la riqualificazione della strada diventata gruviera per via delle radici degli alberi.

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