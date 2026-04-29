Iglesias, malore fatale a Serra Perdosa: muore un uomo di 62 anniIl dramma si è consumato sotto gli occhi di diversi passanti, volto e collo sporchi di sangue hanno fatto pensare per un attimo a una morte violenta
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dramma questa mattina a Iglesias, nel rione di Serra Perdosa: un uomo di 62 anni, Fabio Girau, è morto davanti alle persone che erano accorse per aiutarlo dopo una sua disperata richiesta d’aiuto. Aveva il volto e il collo sporchi di sangue e per questo, per alcune ore, la sua morte è stata avvolta dal mistero.
Le persone che hanno cercato di aiutarlo hanno attivato i soccorsi, ma il personale medico arrivato sul posto si è dovuto arrendere dopo un lungo tentativo di rianimazione. Secondo il medico intervenuto sul posto il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali e il sangue sarebbe dovuto a una caduta successiva a un malore.