Dramma questa mattina a Iglesias, nel rione di Serra Perdosa: un uomo di 62 anni, Fabio Girau, è morto davanti alle persone che erano accorse per aiutarlo dopo una sua disperata richiesta d’aiuto. Aveva il volto e il collo sporchi di sangue e per questo, per alcune ore, la sua morte è stata avvolta dal mistero.

Le persone che hanno cercato di aiutarlo hanno attivato i soccorsi, ma il personale medico arrivato sul posto si è dovuto arrendere dopo un lungo tentativo di rianimazione. Secondo il medico intervenuto sul posto il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali e il sangue sarebbe dovuto a una caduta successiva a un malore.

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