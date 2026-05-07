Anche il rione di Is Meis a Carbonia è stato inserito nel novero delle cosiddette zone 30, ovvero quelle in cui è vietato superare i 30 chilometri all'ora. Lo ha deciso il Comune tenendo in considerazione l'elevata velocità di percorrenza di veicoli, le carreggiate strette, assenza di marciapiedi (spesso sottodimensionati), la frequenza di ingressi e uscite da passi carrabili, l'uso della viabilità nel rione al posto di quella viabilità principale.

Al contempo la polizia municipale ha emanato un'ordinanza con cui impone il limite dei 30 chilometri orari nell'immediata prossimità di tutti i dossi dissuasori oppure gli attraversamenti pedonali rialzati che sono stati realizzati, cioè i due in via Satta, quello fra via del Minatore e via Castelsardo, due in via Don Orione, due in via Dalmazia, due in via Liguria, due nella frazione di Cortoghiana in via Rinaldo Loi, uno in via Cesare Battisti a Serbariu, uno a Flumentepido in via delle Querce, uno a Barbusi in via Santa Maria delle Grazie, due in via Don Orione.

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