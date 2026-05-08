Iglesias, rubano un pc e una lavagna multimediale in una scuola: denunciatiUn 54enne e una 63enne sotto accusa per ricettazione in corso
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I Carabinieri della Stazione di Iglesias assieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un uomo e una donna per ricettazione in concorso.
I due, un 54enne e una 63enne, sono accusati di aver rubato da un istituto superiore della città un personal computer e una lavagna multimediale, per un valore complessivo stimato in oltre 4.000 euro.
Nel corso di una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato tutto il materiale assieme a vari strumenti per lo scasso.
La refurtiva è stata restituita alla direzione dell’istituto scolastico mentre per i due è scattata la denuncia.
(Unioneonline)