I Carabinieri della Stazione di Iglesias assieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un uomo e una donna per ricettazione in concorso.

I due, un 54enne e una 63enne, sono accusati di aver rubato da un istituto superiore della città un personal computer e una lavagna multimediale, per un valore complessivo stimato in oltre 4.000 euro. 

Nel corso di una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato tutto il materiale assieme a vari strumenti per lo scasso.

La refurtiva è stata restituita alla direzione dell’istituto scolastico mentre per i due è scattata la denuncia.

(Unioneonline)

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