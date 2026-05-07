È partito il conto alla rovescia che potrebbe permettere il 10 maggio all'Atletico di Masainas di aggiudicarsi il titolo di campione del girone B della Prima Categoria che garantirebbe il passaggio immediato in Promozione. Ma sulla strada della formazione sulcitana (per il 90 per cento del torneo sempre prima in classifica salvo un paio di passaggi a vuoto in dicembre e poi a fine aprile), ci sono due squadre: innanzitutto il Perdaxius che il Masainas affronterà nel derby di domenica, e poi la seconda in classifica Antiochense di Sant'Antioco, staccata di soli due punti, che in caso di non vittoria del Masainas e di contestuale vittoria dei lagunari a Isili balzerebbe di nuovo in testa alla classifica a pari merito con il Masainas e ciò darebbe adito allo spareggio.

Addirittura, in caso di sconfitta dell'Atletico di Masainas a Perdaxius e di vittoria dell'Antiochense a Isili, i campioni sarebbero proprio i lagunari.

Una cosa è certa: in un finale di stagione strepitoso, il posto diretto per l'ascesa in Promozione è una questione che riguarda solo le due squadre del Sulcis, l'Atletico Masainas a quota 59 punti e l'Antiochense a 57. Per entrambe, vietato non vincere.

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