Allarme nella serata di ieri a Iglesias, dove un 44enne residente a Carbonia e già noto alle Forze di Polizia è stato arrestato dopo aver colpito una giovane alla schiena e averle poi sottratto il cellulare prima di darsi alla fuga. L’uomo è accusato di rapina e lesioni personali aggravate.

L’episodio si è consumato all’interno di un’abitazione nel centro cittadino, dove il 44enne si trovava come ospite di una conoscente. Secondo quanto ricostruito, al culmine di una discussione la situazione sarebbe rapidamente degenerata: l'uomo avrebbe impugnato una mazza da baseball colpendo la giovane alla schiena e, subito dopo, le avrebbe sottratto con violenza il telefono cellulare, dileguandosi per le vie circostanti.

L’immediato intervento dei carabinieri, allertati dalla richiesta di aiuto al 112, ha permesso di avviare tempestive ricerche nelle zone limitrofe. La fuga dell’aggressore è durata poco: i militari lo hanno infatti individuato e bloccato a poche centinaia di metri, trovandolo ancora in possesso sia dello smartphone appena rapinato che della mazza da baseball.

La refurtiva è stata prontamente restituita alla vittima, mentre la mazza da baseball è stata sottoposta a sequestro. La giovane donna, trasportata dai sanitari in pronto soccorso, è stata medicata per le lesioni riportate e subito dimessa.

L’uomo è stato accompagnato in carcere a Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata