Carbonia. Due volte in finale, due volte sconfitti, ma il secondo posto in una competizione di respiro regionale sud Sardegna è pur sempre motivo di enorme soddisfazione. È la gioia che provano gli studenti atleti della scuola paritaria Gritti di Carbonia che con la squadra della prima medie e quella della seconda media, superando le fasi preliminari cittadine e dell’hinterland del Sulcis Iglesiente, si sono qualificati alle finali provinciali dei campionati studenteschi “Nuovi giochi della gioventù”, di calcio a cinque integrato misto.

Poi però, sono le regole dello sport, hanno mancato il titolo di un soffio. Resta l’enorme soddisfazione perché le squadra si sono rese protagoniste di un percorso straordinario, conquistando entrambe uno splendido secondo posto e laureandosi vice campioni provinciali. Solo in finale si sono arrese all’Istituto Comprensivo Randaccio Tuveri a indirizzo sportivo, al termine di gare combattute e ricche di emozioni.

Gli studenti e le studentesse hanno dimostrato sul campo grande impegno affrontando ogni partita con grinta. Il calcio a 5 integrato si è confermata un’importante occasione di inclusione e crescita, valori che gli scolari hanno saputo interpretare al meglio.

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