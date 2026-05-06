Carbonia, al via la posa del fotovoltaico: off limits i parcheggi di stazione e cittadella sportivaLa polizia municipale ha istituito nelle aree interessate il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli 24 ore su 24
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Da oggi a Carbonia, con l'avvio dei lavori di installazione delle pensiline fotovoltaiche nei parcheggi della stazione del centro intermodale di via Roma e nel parcheggio della cittadella sportiva, scatteranno delle limitazioni alla viabilità e alla sosta.
Per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza, sia per gli operai che per i cittadini, la polizia municipale ha istituito nelle aree interessate il divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, 24 ore su 24 sino alla fine degli interventi che comunque si dilungheranno per qualche giorno. Non tutte le aree saranno chiaramente vietate al transito e alla sosta, per non arrecare disagio ai viaggiatori pendolari che devono lasciare la macchina in stazione o ai fruitori della zona sportiva. L'intervento di pubblica utilità deciso dal Comune unisce la funzionalità degli spazi alla produzione di energia da fonti rinnmovabili.