Oggi all'ospedale Sirai si è tenuta la cerimonia di messa a dimora di sei alberi donati dai Carabinieri Forestali. Sono stati piantati due lecci, due corbezzoli e due sughere, nelle aiuole in prossimità dell'ingresso. L'iniziativa rientra nel progetto ministeriale “Un albero per il futuro”: mira a creare un "bosco diffuso" della salute in decine di strutture ospedaliere e si inserisce nel quadro di "One Health", promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riconosce come la salute umana, animale e dell'ecosistema siano legate. Gli ospedali diventano così promotori della sostenibilità ambientale. I sei alberi piantati al Sirai saranno dotati di uno speciale cartellino con codice QR che permetterà di geolocalizzare la posizione di ciascuna pianta, monitorarne la crescita e calcolare il risparmio complessivo di anidride carbonica. Alla cerimonia hanno preso parte il direttore generale ASL Paolo Cannas, il vice presidente della Provincia Gianluigi Loru, il direttore del reparto di Medicina del Sirai Mauro Mantega, i medici della FADOI Sardegna, l'Arma dei Carabinieri.

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