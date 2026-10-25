Trecentocinquanta chili di rifiuti raccolti in appena due giorni, grazie all’impegno di circa 500 persone. È il bilancio dell’iniziativa "Puliamo il mondo", promossa da Legambiente e realizzata a Iglesias con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni locali. Un’attività che ha trasformato la partecipazione collettiva in un intervento concreto per la pulizia e la tutela del territorio.

Tra le numerose aree interessate dagli interventi figurano via Canepa, via Trexenta e il Centro culturale, insieme ad altre zone della città. Un’azione che ha visto la partecipazione di circa 400 alunni provenienti da tutte le scuole di Iglesias, sia pubbliche che private, affiancati dai volontari di diverse associazioni, tra cui Casa Emmaus, Noa e Anffas.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione ambientale, volto a promuovere comportamenti responsabili e a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. A sottolinearne l’importanza è l’assessore all’Ambiente Francesco Melis, promotore dell’iniziativa, che guarda già ai prossimi appuntamenti in programma. «Le prossime iniziative saranno quelle legate alla Passeggiata ecologica, prevista per la prossima primavera, e a “Puliamo le spiagge e i fondali”, che si svolgerà prima dell’inizio della stagione estiva», annuncia Melis.

Accanto agli interventi di pulizia, l’amministrazione punta anche sull’educazione ambientale, con percorsi formativi rivolti agli studenti e finalizzati alla sensibilizzazione sui temi della tutela del territorio e del recupero delle aree compromesse dall’abbandono dei rifiuti. «Stiamo organizzando con le scuole dei percorsi di formazione mirati all’ambiente e al recupero delle aree compromesse dall’abbandono dei rifiuti. - Spiega Melis - L’obiettivo è affiancare alle attività sul campo un lavoro educativo capace di coinvolgere le nuove generazioni e favorire una maggiore consapevolezza sull’importanza del rispetto degli spazi comuni».

Prosegue, inoltre, l’attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini, attraverso iniziative nelle piazze, nei mercati, nel centro storico e nelle frazioni. «L’intento - dichiara Melis - è migliorare i risultati della raccolta differenziata e rafforzare l’impegno collettivo per la salvaguardia dell’ambiente».

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