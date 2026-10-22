La preoccupazione dei lavoratori Eurallumina è salita a 60 metri di altezza: quattro operai si sono barricati sul Forno 1, in attesa del vertice convocato per domani mattina a Roma con Mimit, Mef e Comitato di Sicurezza Finanziaria.

«Dalla riunione deve arrivare il via libera allo stanziamento immediato delle risorse che servono per la gestione dello stabilimento, in particolare dal punto di vista ambientale - dicono gli operai saliti a 60 metri di altezza - è bene non dimenticare che all'interno della fabbrica ci sono 150mila metri cubi di liquido caustico che devono essere gestiti e monitorati. Passeremo qui la notte, dall'incontro di domani devono arrivare soluzioni concrete».

Fuori dalla fabbrica c'è un sit-in di lavoratori, i sindacati hanno organizzato un'informativa per comunicare l'inizio della nuova protesta. A Portovesme è iniziata l'attesa.

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