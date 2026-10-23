Hanno trascorso la notte in protesta, sul Forno 1 in attesa dell'incontro al Mimit, i 4 operai dell'Eurallumina. "Siamo scesi di quota di qualche metro per riuscire a ripararci con le lamiere - dicono i lavoratori - adesso si riparte con il presidio dei nostri colleghi ai cancelli. Noi restiamo qua sul Forno 1 in attesa di notizie dal Ministero. Fino a ieri ancora non filtravano notizie, chiediamo arrivino al piu presto dal Governo le risorse per la gestione dello stabilimento".

Oggi la riunione al Mimit con Eurallumina, Regione, Mef, Provincia, Comune di Portoscuso e Comitato di Sicurezza Finanziaria.

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