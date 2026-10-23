Il Comune di Guspini avvia il percorso per definire un nuovo piano strategico di comunicazione finalizzato al rilancio e al potenziamento della propria offerta turistica. La giunta comunale, con la deliberazione del 16 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha dato mandato agli uffici di predisporre gli approfondimenti necessari per elaborare una proposta tecnico-economica.

L’iniziativa punta a fare del turismo un motore di sviluppo economico, sociale e culturale, valorizzando le risorse del territorio. Tra queste spiccano il compendio minerario di Montevecchio, importante esempio di archeologia industriale inserito nel parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, il monumento naturale dei Basalti Colonnari e il massiccio del Linas, insieme alle tradizioni enogastronomiche, artigianali e folkloristiche locali.

L’obiettivo è mettere a sistema queste attrattive attraverso una narrazione coerente, un’identità visiva riconoscibile e strumenti di marketing territoriale più efficaci. Il piano dovrà inoltre puntare sul potenziamento della comunicazione digitale e sull’innovazione tecnologica applicata alla fruizione turistica.

Un aspetto centrale sarà il coordinamento con il piano di marketing territoriale dell’Unione dei comuni Linas terralbese, per evitare sovrapposizioni, ottimizzare le risorse e inserire la promozione di Guspini in una strategia condivisa di area vasta, senza perdere di vista le specificità locali.

Il progetto si inserisce negli indirizzi del Documento unico di programmazione 2026-2028, che individua tra le priorità la valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico, il completamento del sistema museale e del sito minerario di Montevecchio e la promozione del turismo attivo e sostenibile.

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