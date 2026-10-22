Si è svolto questa mattina a Carbonia presso l’allevamento Amstaf un incontro organizzato in collaborazione con l’associazione Le Rondini he si prende cura di persone affette da disabilità e Stefania Gambacorta, tecnico cinofilo coadiutore del cane negli (interventi assistiti con gli animali) IAA, che ha accompagnato i ragazzi dell’associazione ad un percorso di Pet Terapy permettendoli di passare una mattinata con i cuccioli ed incontrare i due cani assistenza Pallino e Sirio.

«E’ stata una bella mattinata», racconta Stefania Gambarcorta, «i sette ragazzi accompagnati dal personale delle Rondini hanno potuto interagire, accarezzare con i cani, tra cui alcuni piccoli cuccioli». Soddisfatto dell’appuntamento anche l’allevatore Kristian Figus, che dice - «alcuni ragazzi all’inizio avevano timore, che dopo un pò è passato anche grazie al prezioso lavoro del cane assistenza Pallino (Amstaf di 4 anni ormai diventato una star dei distinti della Unipol Domus)».

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