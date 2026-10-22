Via all’affidamento del servizio di igiene urbana e ambientale a Sant’Anna Arresi. La giunta comunale, con la deliberazione del 16 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha approvato il progetto aggiornato del servizio, dando indirizzo agli uffici per procedere con gli adempimenti necessari al nuovo affidamento.

Il progetto, prevede un importo complessivo di 5 milioni 237 mila 624,17 euro, comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione, per una durata contrattuale di sette anni. Il costo annuale del servizio ammonta a 711 mila 40,90 euro.

La revisione del progetto si è resa necessaria dopo che la precedente procedura di gara, avviata nell’agosto 2026, è stata revocata con determinazione del 10 settembre. Alla base della decisione, secondo quanto riportato nella deliberazione, vi erano alcuni vincoli tecnici e strutturali della piattaforma informatica SardegnaCAT, che impedivano di correggere e rimodulare correttamente i dati della procedura durante la pubblicazione. L’amministrazione ha inoltre ritenuto opportuno modificare il progetto per prevenire possibili ricorsi e contestazioni.

Il progetto aggiornato, acquisito al protocollo comunale il 5 ottobre 2026, comprende la relazione tecnica, il capitolato speciale d’appalto, l’elenco e l’analisi dei prezzi, il computo metrico, il quadro economico, l’elenco del personale, i dati relativi alle utenze domestiche e non domestiche, il piano delle strade e delle piazze interessate dallo spazzamento e dal lavaggio, le indicazioni per la sicurezza, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario per la gara.

Tra gli aspetti richiamati nella deliberazione figura anche la tutela della continuità occupazionale. In conformità alle disposizioni contrattuali citate dall’ente, il progetto prevede il passaggio diretto e immediato del personale attualmente addetto al servizio dal gestore uscente a quello subentrante.

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