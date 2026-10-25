"No al Data Center nelle gallerie minerarie della Carbosulcis": promosso dal Comitato Nuraxino per la Difesa dell'Ambiente si è svolto oggi nel piazzale della Carbosulcis l'incontro di comitati e associazioni sardi per protestare contro il progetto, giudicato di valenza strategica dal Governo.

«Oltre a tutti i progetti di rinnovabili che coinvolgono Nuraxi Figus - ha detto Giancarlo Ballisai , presidente del Comitato Nuraxino - ora dobbiamo fare i conti con questo ennesimo progetto calato dall'alto, su cui non ci sono notizie e dettagli. Ho fatto un accesso agli atti per conoscere il progetto».

A Nuraxi, tra i diversi comitati intervenuti, c'era anche Presidio permanente del popolo sardo. «Siamo qui per protestare contro questo progetto - ha detto il presidente Davide Fadda - il Sulcis non si merita questo trattamento, ha già dato».

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