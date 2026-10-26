MotoIncontro del carbone, grande partecipazione nella Grande Miniera di SerbariuEvento organizzato dagli amici Bikers in collaborazione con l'amministrazione comunale
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Grande partecipazione nel weekend nella Grande Miniera di Serbariu per il MotoIncontro del Carbone. Evento organizzato dagli amici Bikers in collaborazione con l'amministrazione comunale di Carbonia.
Sia sabato che domenica i tanti che si sono recati presso l'area della miniera hanno potuto visitare alcuni stand espositivi e visionare l'esposizione di auto Tuning, auto d'epoca, 350 Moto e Truck e fuoristrada. Ma il grosso della manifestazione sono state le esibizioni con lo Show drift di Raffaele Marotto e Michele Pilia del pilota di motard Miky Cuccu che hanno intrettenuto i numerosi partecipanti. Il tutto ai piedi dei castelli della Grande Miniera, in cui è stato possibile per i partecipanti visitare la galleria a prezzo ridotto.
Durante l'evento è stato effettuato il saluto al vecchio presidente dell'associazione Max e una commemorazione dei caduti in miniera con la presenza dell'amministrazione comunale e don Massimiliano Congia e il direttore del Museo del Carbone Mauro Villani.