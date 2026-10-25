Incidente nella tarda serata di ieri a Nuxis. Due le auto coinvolte, una 500 X e una Volvo che per cause da accertare si sono scontrate all’ingresso del paese, all’incrocio tra via Grazia Deledda (tratto urbano della statale 293) e via Dante.

A seguito dell’impatto la 500 X si è ribaltata. Immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto sono arrivate le ambulanze dei volontari Soccorso di Narcao, L’Asvoc da Carbonia, la medicalizzata dall’ospedale Sirai e l’ambulanza India con infermiere a bordo partita da Giba.

Sul posto anche i Vigili Del Fuoco arrivati da da Carbonia che hanno messo in sicurezza la strada, presenti i carabinieri per i rilievi e l’accertamento delle cause del sinistro.

Fortunatamente nessuno degli occupanti ha riportato gravi conseguenze, ma alcuni di loro sono stati accompagnati all’ospedale Sirai di Carbonia per accertamenti. Sul posto anche il sindaco dei Nuxis Romeo Ghilleri.

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