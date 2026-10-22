C'è chi ha imparato il mestiere nelle cucine di Gualtiero Marchesi e chi su un balcone di Roma, con un fornelletto da campeggio e il telefono in mano. C'è chi conquista la platea dal vivo e chi spiega una tecnica a centinaia di migliaia di persone attraverso uno schermo. Sabato 7 e domenica 8 novembre queste quattro strade si incrociano a Iglesias, attorno a un unico ingrediente: il fungo.

FUN_GO – Cooking, Art & More torna con la sua quarta edizione e porta in città Carlo Cracco, Andrea Mainardi, Ruben Bondì e Francesca Gambacorta. Piazza Sella e il centro storico ospiteranno showcooking, incontri ed esperienze dedicati ai funghi e alle materie prime dell'Iglesiente, con il contributo di chef e professionisti locali. Alta ristorazione, cucina televisiva e divulgazione digitale finiscono sullo stesso palco: il pubblico potrà guardare da vicino come lavorano gli ospiti, osservarne le tecniche e capire quali scelte trasformano un ingrediente in un piatto. Sullo sfondo, i temi che tengono insieme tutta la manifestazione: territorio, biodiversità, creatività e sostenibilità. Il programma completo sarà svelato giovedì 22 ottobre, alle 12, al Palazzo Municipale.

Il nome più atteso è quello di Carlo Cracco. Oggi la sua insegna è in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, e il grande pubblico lo ricorda al tavolo dei giudici di “MasterChef Italia”, poi in “Hell's Kitchen Italia” e “Dinner Club”. Ma la sua è prima di tutto una storia di cucine. Nato a Creazzo, nel Vicentino, nel 1965, dopo l'alberghiero è cresciuto alla scuola di Gualtiero Marchesi, prima di partire per la Francia e lavorare con Alain Ducasse e Alain Senderens. Rientrato in Italia ha guidato l'Enoteca Pinchiorri di Firenze e aperto Le Clivie in Piemonte. Poi di nuovo Milano, dove con i proprietari dello storico Peck ha dato vita al Cracco-Peck, diventato in seguito il suo ristorante: è lì che sono arrivate le stelle Michelin della consacrazione. A Iglesias porterà il suo approccio fatto di tecnica e ricerca, al servizio di un ingrediente che chiede conoscenza e rispetto.

Andrea Mainardi è l'energia del palco. Per capire il personaggio basta il titolo del suo libro, “Quanto burro?”, insieme alle ricette generose che lo hanno reso un volto molto seguito sui social. Dietro lo showman, però, c'è una formazione di prim'ordine. Bergamasco, classe 1983, dopo l'alberghiero di San Pellegrino Terme è entrato nella brigata di Gualtiero Marchesi all'Albereta di Erbusco, dove ha lavorato tre anni sotto la guida di Andrea Berton. Nel 2010 la scommessa di Officina Cucina, a Brescia: un locale diventato noto proprio per il suo unico tavolo. Poi è arrivata la televisione, con “La prova del cuoco” accanto ad Antonella Clerici e “Ci pensa Mainardi” su Fox Life. Sul palco di FUN_GO porterà ciò che lo contraddistingue: il racconto immediato e la capacità di coinvolgere la platea.

Per Ruben Bondì, romano, classe 1997, tutto è cambiato su un balcone. Durante il lockdown ha cominciato a cucinare all'aperto con un fornelletto da campeggio, filmandosi con il telefono. Da quei video sono nati i programmi su Food Network, “Cucina in balcone con Ruben”, “Cucina al mercato con Ruben” e “Cucina al mare con Ruben”, e libri come “Cucina con Ruben” e “Daje che è pronto!”. Ma prima del balcone c'era già un mestiere. Da ragazzo sognava il disegno e la poesia; a quindici anni si è presentato allo chef che lavorava sotto casa per imparare il lavoro. Poi l'istituto alberghiero, lo stage al ristorante stellato Il Pagliaccio, l'esperienza a Londra all'hotel The Ned e gli anni da chef a domicilio tra Roma e Milano. La sua cucina parla la lingua della tradizione romana ed ebraico-romana e guarda alla sostenibilità: l'impegno contro lo spreco alimentare gli è valso anche un ruolo accanto alla FAO. Ed è proprio di recupero e valorizzazione degli ingredienti che parlerà a Iglesias.

Chiude il quartetto Francesca Gambacorta, per il web semplicemente Frafoodlove. La sua storia comincia su uno sgabello: da bambina ci saliva per vedere cosa si preparava a cena, come racconta nel libro “Semplicità complessa. Il gourmet per tutti”. In quelle pagine non nasconde nemmeno i momenti in cui ha dubitato del suo sogno, e accompagna il racconto con cinquanta ricette. Oggi è personal chef e docente di cucina creativa, con oltre 700 mila follower su Instagram, e nel 2021 Forbes Italia l'ha inserita tra i venti food influencer più seguiti del Paese. Il suo metodo ha un obiettivo chiaro: spiegare tecniche e passaggi per rendere accessibile la cucina da chef. Lo scorso febbraio ha guidato una residenza di cucina italiana in un resort alle Maldive. A FUN_GO, invece, la aspettano i sapori dell'Iglesiente.

© Riproduzione riservata