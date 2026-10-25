Finalmente dopo due anni dall’annuncio dei lavori, lunedì mattina verrà aperto il cantiere per i lavori sulla statale 195 Sulcitana nei pressi di Giba.

Ad annunciarlo è l’ANAS che con una nota fa sapere che a partire dalle 7 di domani fino alle ore 18 del 27 novembre, il tratto della statale compreso tra il chilometro 84 che si trova all’uscita del paese di Giba, fino al chilometro 86,750 (bivio per Villarios, saranno interdetti al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Si tratta di lavori attesi da anni, con il manto stradale che in diversi punti ha ceduto, creando non pochi disagi alla circolazione, anche con alcuni incidenti stradali,come recentemente accaduto ad un ragazzo di Carbonia, che per via di un avvallamento ha perso il controllo della sua moto finendo fuori strada. Condizioni della stessa di cui abbiamo raccontato più volte nelle pagine del nostro quotidiano. Su cui anche il sindaco di Giba e presidente dell’Unione dei Comuni del Sulcis Andrea Pisanu aveva più volte sollecitato gli enti preposti.

“Dopo diverse richieste avanzate sia dal comune di Giba, -dice Pisanu – ma anche dai colleghi sindaci della zona, ANAS è riuscita a far partire i lavori che erano già programmati da tempo, ma rimasti fermi per problemi burocratici”. Lavori che creeranno disagi alla circolazione e faranno allungare i tempi di percorrenza con alcune deviazioni sul percorso che ANAS sta provvedendo a segnalare.

Per chi arriva da Carbonia e San Giovanni Suergiu deve raggiungere Giba e la SS293, dovrà percorrere la ss195, e imboccare la SP73 dal bivio di Villarios Vecchio (Strada per Porto Pino) e svoltare alla rotonda di IS Solinas verso Masainas per poter raggiungere Giba. Percorso inverso per chi arriva da Giba e deve raggiugere Carbonia, mentre per chi arriva da Sant’Anna Arresi, e dovrà raggiungere Carbonia, potrà svoltare all’ingresso di Sant’Anna Arresi verso Porto Pino o proseguire sempre sulla SS195 fino alla rotonda alla fine del paese e imboccare la SP109 che si riconduce sulla SP73.

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