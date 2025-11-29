Al tredicesimo giorno di presidio sul silo a quaranta metri di altezza i lavoratori Eurallumina hanno sospeso la protesta, in preparazione dell'incontro al Mimit convocato per il 10 dicembre.

L'assemblea dei lavoratori che si è riunita a Portovesme ha considerato positivi gli impegni presi dalla Ministra del Lavoro Marina Calderone e, condividendo la decisione con i lavoratori sul silo, la protesta è stata sospesa, in attesa di conoscere i contenuti della riunione ministeriale.

I lavoratori che hanno trascorso tredici giorni sul silo hanno raggiunto i colleghi in assemblea.

Impegnata a Cagliari in occasione di un convegno di Confindustria, ieri pomeriggio la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone si è spostata a Portovesme, raccogliendo l'invito degli operai in lotta.

«La protesta che state portando avanti non è nel vostro esclusivo interesse, ma nell'interesse dell'azienda, del complesso aziendale, di tutti i lavoratori e le lavoratrici di Eurallumina e dell'intero territorio», ha detto.

«Come ministra del Lavoro e come sarda credo di aver fatto solo il mio dovere venendo qui, per rappresentare non solo la mia personale vicinanza ma quella dell'intero Governo. Il ministero è a disposizione per tutti gli strumenti che servono – ha aggiunto Calderone - anche se prima di strumenti come la cassa integrazione io preferisco parlare di lavoro che ancora c'è».

