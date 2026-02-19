Maxi voragine sotto il serbatoio di Serra Lurdagu: paura a CarboniaIl rione Lotto B ha rischiato di essere travolto da 1500 metri cubi d’acqua. Il deposito è stato svuotato
Si è rischiato il disastro al serbatoio pensile di Serra Lurdagu?
È la domanda che si stanno ponendo i residenti del rione Lotto B a Carbonia nell’apprendere una notizia che sino a ieri era sconosciuta a mezzo rione: una gigantesca voragine si è aperta ai piedi del gigantesco serbatoio pubblico che sovrasta il quartiere costringendo gli addetti ai lavori a svuotarlo in tutta fretta per prevenire il crollo della struttura.
Il serbatoio conteneva circa 1.500 metri cubi d'acqua, un crollo avrebbe causato un disastro.
