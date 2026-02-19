Carbonia, scoppia un incendio nel garage e le fiamme raggiungono una casa: vigili del fuoco al lavoroL’intervento si è protratto per diverse ore, in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo
Vigili del fuoco al lavoro nella notte a Carbonia, in via Asproni, per domare un incendio divampato in un garage adibito a ricovero attrezzi. Le fiamme hanno poi raggiunto le travi in legno del tetto dell’appartamento adiacente.
Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Carbonia, supportata da un’autobotte per l’approvvigionamento idrico e dal personale del distaccamento di Iglesias. Il rogo ha coinvolto le attrezzature conservate all’interno del garage. Danni anche alla struttura, che è stata dichiarata inagibile. Non si registrano persone coinvolte.
L’intervento si è protratto per diverse ore, in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.
(Unioneonline/v.f.)