Lui un coltello, lei la droga: coppia di giovani nei guai a GonnesaFermati dai carabinieri: denunciati un ventisettenne di Capoterra e una ventiquattrenne di Iglesias
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Lui aveva un coltello, lei la marijuana. Nei guai nella notte è finita una coppia a bordo di un’auto fermata dai carabinieri della stazione di Gonnesa lungo la Provinciale 83.
Durante l’identificazione l'atteggiamento dei due ragazzi ha portato i militari a condurre una perquisizione. Il conducente, un ventisettenne di Capoterra, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri.
La passeggera, una ventiquattrenne di Iglesias, è stata trovata in possesso di circa 10 grammi di marijuana e di 1,76 grammi di hashish.
Per il giovane è scattata la denuncia per porto ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere, mentre la ragazza è stata deferita per l'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
(Unioneonline)