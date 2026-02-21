Lui aveva un coltello, lei la marijuana. Nei guai nella notte è finita una coppia a bordo di un’auto fermata dai carabinieri della stazione di Gonnesa lungo la Provinciale  83. 

Durante l’identificazione  l'atteggiamento dei due ragazzi ha portato i militari  a condurre una perquisizione. Il conducente, un ventisettenne di Capoterra, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri.

La passeggera, una ventiquattrenne di Iglesias, è stata trovata in possesso di circa 10 grammi di marijuana e di 1,76 grammi di hashish.

Per il giovane è scattata la denuncia per porto ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere, mentre la ragazza è stata deferita per l'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

(Unioneonline)

