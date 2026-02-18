Schianto frontale a Carbonia: un ferito in ospedaleL'impatto tra via Mazzini e via Quintino Sella. Il conducente è stato trasportato al Sirai
Scontro frontale nel primo pomeriggio di oggi a Carbonia. Ad avere la peggio è stato un uomo che a seguito dell'impatto è stato trasportato all'ospedale Sirai di Carbonia.
L'uomo viaggiava a bordo di una Seat Leon che per cause da accertare si è scontrata con una Ford Focus. L'impatto è avvenuto nell'intersezione tra via Mazzini e via Quintino Sella.
Sul posto il personale 118 dell'auser e 3 pattuglie della polizia locale, che oltre ai rilievi per accertare le cause hanno dovuto chiudere al traffico la strada fino alla rimozione delle vetture.