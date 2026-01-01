Iglesias ha salutato l’ingresso del nuovo anno con le note del cantautore Mannarino. Migliaia di persone hanno gremito la piazza Quintino Sella per assistere al concerto dell’artista romano.

Lo spettacolo è iniziato alle 23,30 con il brano “L’impero”, uno dei numerosi successi di Alessandro Mannarino.

La piazza si è rapidamente scaldata con i numerosissimi presenti che, davanti al palco, intonavano i brani cantati dal cantautore. Il divertimento è continuato fino a notte fonda.

ANGELO CUCCA
