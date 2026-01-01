Iglesias, piazza gremita per il concerto di MannarinoMigliaia di persone per brindare in musica assieme al cantautore
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Iglesias ha salutato l’ingresso del nuovo anno con le note del cantautore Mannarino. Migliaia di persone hanno gremito la piazza Quintino Sella per assistere al concerto dell’artista romano.
Lo spettacolo è iniziato alle 23,30 con il brano “L’impero”, uno dei numerosi successi di Alessandro Mannarino.
La piazza si è rapidamente scaldata con i numerosissimi presenti che, davanti al palco, intonavano i brani cantati dal cantautore. Il divertimento è continuato fino a notte fonda.