A Fontanamare si è ripetuto il tradizionale rito del tuffo di Capodanno: in quaranta hanno sfidato le acque gelide del golfo di Gonnesa.

L’appuntamento, giunto alla ventiseiesima edizione, si è tenuto alle 11 di oggi, davanti ad alcune centinaia di spettatori che hanno incitato i temerari tuffatori.

Tra questi, il più anziano è stato un ottantottenne di Cagliari, ma erano presenti anche tante donne e qualche bambino. Il gruppo, composto da persone giunte anche dall’estero, si è ripetutamente immerso tra le onde di Fontanamare.

