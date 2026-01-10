Non ci sono le mazzate di giugno e novembre, ma anche gennaio ha le sue scadenze per i consumatori.

Ecco le principali:

Canone Rai in bolletta (la scadenza più sentita dai consumatori) al 26 gennaio: previsto l’addebito della prima rata (o dell'intero importo annuale) del canone Rai nella bolletta elettrica (per chi paga in bolletta). Entro il 31 gennaio c’è la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio TV, valida per tutto il 2026 e per evitare l'addebito automatico nelle bollette successive. Una procedura da espletare online sul sito Agenzia delle Entrate o tramite raccomandata o Pec. Rinnovo Isee 2026 (fondamentale per moltissimi bonus). Da inizio gennaio è possibile (e consigliato) presentare la nuova Dsu per l’Isee. Molti bonus e agevolazioni (tra cui bonus sociali luce/gas/idrico, assegno unico, sconti mense scolastiche, bonus affitto ecc.) richiedono un Isee valido e aggiornato entro gennaio/febbraio per non interrompere gli sconti automatici in bolletta. Chi ha già i requisiti per il bonus bollette (luce, gas, acqua), con Isee sotto le soglie previste (generalmente 9.530 € o 20.000 € con 4 o più figli) lo sconto si rinnova automaticamente, ma solo con Isee corrente. Bonus sociali bollette (luce, gas, acqua): non c'è una vera "scadenza" a gennaio, ma il riconoscimento è automatico se si ha un Isee valido.

Gennaio è il mese ideale per verificare/aggiornare l’Isee e controllare che lo sconto sia applicato correttamente nelle prime bollette 2026.

