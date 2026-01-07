Una donna di circa 30 anni è stata trasportata all'ospedale Sirai dal personale 118 intervenuto con gli uomini delle Misericordie di San Giovanni Suergiu e della medicalizzata del Sirai dopo essere stata investita sulla bretella che dal centro intermodale conduce alla statale 126. Sul posto gli agenti della polizia locale di Carbonia che hanno ricostruito la dinamica e effettuato i rilievi.

Altro incidente nella strada provinciale 74 che da Tratalias conduce a Giba, in un tratto che appartiene al Comune di San Giovanni Suergiu. Incidente che ha visto coinvolto un uomo sulla cinquantina residente a Tratalias, che per cause da accertare mentre percorreva la provinciale a bordo di una moto, è finito rovinosamente a terra.

Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito e il personale del 118 della Sulcis Emergenze e la medicalizzata arrivata da Iglesias: il ferito è stato accompagnato all'ospedale Sirai di Carbonia. Dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata