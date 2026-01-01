Sant'Antioco ha accolto con entusiasmo Elio e le Storie Tese, il gruppo musicale che, con il carisma del suo frontman (più volte giudice di X Factor), ha fatto registrare il tutto esaurito nel concerto di Capodanno sul lungomare.

Una serata all'insegna del puro divertimento, con una scaletta musicale che ha mescolato successi del passato, del presente e proposte future.

Il pubblico si è lasciato coinvolgere dal viaggio sonoro, ma anche dalle battute demenziali che hanno caratterizzato lo spettacolo, creando un’atmosfera unica.

Il clou della serata è stato il conto alla rovescia per il 2026, accompagnato da una dedica esilarante all’anno in chiusura, che ha reso il tutto ancora più memorabile.

Il concerto ha attratto migliaia di persone, con i parcheggi stracolmi e gli hotel e le strutture ricettive al completo. Titolari e gestori delle strutture hanno ringraziato per l’afflusso di turisti e visitatori. Sant'Antioco, ancora una volta, si conferma una meta ideale per eventi di grande richiamo.

© Riproduzione riservata