Carbonia, il vento sposta e spezza l’albero di Natale in piazza CiusaÈ successo a pochi passi dal marcato rionale del sabato
Il vento di maestrale che sta soffiando forte in tutta la Sardegna ha prima spostato e poi spezzato il grande albero di Natale in piazza Ciusa a Carbonia.
È successo stamattina, mentre, seppur in forma ridotta, era in corso il mercatino settimanale del sabato. Per fortuna nessun danno a persone ma solo spavento visto che la grossa struttura si è spostata di qualche metro dalla sua pozione originaria, per poi
spezzarsi nella parte alta. Sul posto gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.