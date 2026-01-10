Il vento di maestrale che sta soffiando forte in tutta la Sardegna ha prima spostato e poi spezzato il grande albero di Natale in piazza Ciusa a Carbonia.

È successo stamattina, mentre, seppur in forma ridotta, era in corso il mercatino settimanale del sabato. Per fortuna nessun danno a persone ma solo spavento visto che la grossa struttura si è spostata di qualche metro dalla sua pozione originaria, per poi

spezzarsi nella parte alta. Sul posto gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.

