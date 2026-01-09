I metalmeccanici chiedono risposte dalla politica sul futuro della Sider Alloys di Portovesme. Dopo l'assemblea informativa che si è svolta questa mattina a Carbonia, a cui hanno partecipato lavoratori Sider Alloys e Gms e operai in mobilità in deroga ex Alcoa, una delegazione è partita verso Cagliari, destinazione assessorato all'Industria per chiedere risposte sul caso Sider Alloys.

I sindacati metalmeccanici da mesi stanno chiedendo discontinuità nella gestione dell'ex fabbrica di alluminio, auspicando l'arrivo di nuovi investitori.

Questa mattina, dopo l'assemblea, sit in davanti all'assessorato per sollecitare risposte sul futuro del sito produttivo.

