L’arrivo del nuovo anno a Carbonia con il countdown scandito dai RockSide in una piazza Roma piena. Poco dopo la mezzanotte lo spettacolo del sassofonista Francese Jimmy Sax che per oltre un’ora ha infiammato le migliaia di persone presenti con la sua Sax Dance facendo ballare l'intera piazza per un primo e vero capodanno nel capoluogo sulcitano.

© Riproduzione riservata