Cinghiale nel centro di Iglesias, nuova segnalazione in via RomaL’animale sarebbe stato avvistato lunedì sera nella centralissima strada
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Una nuova immagine che ritrae un cinghiale mentre si aggira per le strade cittadine riaccende il dibattito sulla presenza sempre più frequente di ungulati nei centri abitati. Questa volta l’animale sarebbe stato avvistato lunedì sera nella centralissima via Roma, una delle arterie principali della città di Iglesias.
La presenza dei cinghiali in città non rappresenta una novità assoluta per Iglesias. In passato gli avvistamenti erano concentrati soprattutto nella zona Palmari, con segnalazioni frequenti in via Trexenta, Canepa e, più sporadicamente, in via Cattaneo. L’episodio di via Roma, però, segnerebbe un ulteriore passo verso il cuore del centro urbano.