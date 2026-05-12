Per mesi hanno imparato le nozioni base dell’educazione stradale e oggi in piazza Roma centinaia di studenti hanno messo in pratica il progetto. Questa mattina infatti si è svolta la giornata conclusiva del progetto di educazione stradale “Sicuri in strada”, rivolto agli alunni delle quinte delle scuole elementari degli Istituti Comprensivi Satta, Deledda-Pascoli-Don Milani.

Il progetto, realizzato da Auser in collaborazione con la Polizia Locale, ha accompagnato gli scolari in un percorso dedicato alla mobilità sicura, sostenibile e responsabile. Attraverso attività pratiche, giochi e quiz, gli alunni hanno potuto conoscere le regole fondamentali della circolazione stradale secondo la logica dell’apprendimento attivo. All’evento hanno partecipato il sindaco Pietro Morittu, il vice Michele Stivaletta, l’assessora alla Pubblica Istruzione Antonietta Melas e il comandante della polizia locale Andrea Usai.

A conclusione, ogni bambino ha ricevuto la patente del “buon pedone”, a testimonianza dell’impegno e della partecipazione. «Educare alla sicurezza stradale - afferma il sindaco - significa contribuire alla crescita di cittadini più consapevoli, capaci di muoversi negli spazi urbani con attenzione e responsabilità».

© Riproduzione riservata