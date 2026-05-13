Giovedì 14 maggio la città di Carbonia festeggia il suo patrono, San Ponziano, pontefice martire spedito 18 secoli fa nel sud-ovest della Sardegna a lavorare nelle miniere.

Per l'occasione sono previste una serie di iniziative ma soprattutto resteranno chiusi numerosi servizi. Chiuse tutte le scuole di ogni ordine grado, quindi asili, materne, elementari, medie e istituti superiori. Chiuso il municipio di Piazza Roma e i servizi annessi che vengono svolti nell'ex tribunale di via 18 Dicembre e nella Torre Civica.

Chiusi gli uffici al pubblico dell'Azienda sanitaria locale di via Dalmazia e di via Costituente e limitazioni alle sole emergenze e urgenze e alle attività eventualmente programmate per quanto riguarda quelle ambulatoriali dell'ospedale Sirai. Stesso discorso per i poliambulatori.

Chiuso anche il mercato civico di piazza Ciusa e chiusi eventuali altri uffici aperti all'utenza , di enti pubblici come la Provincia, consorzi o aziende. Restano aperte ovviamente le attività commerciali e i servizi privati.

© Riproduzione riservata