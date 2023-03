Sono stati consegnati i primi due treni ibridi che correranno sui binari della Sardegna. Inizialmente sulle linee Cagliari-Oristano e Cagliari-Iglesias-Carbonia, successivamente sull’intera rete dell’Isola (in tutto saranno 12).

Gli ibridi “Blus” sono stati progettati e costruiti da Hitachi Rail, e presentati oggi al binario 8 della Stazione di Cagliari da Alessio Mereu, assessore alla Mobilità del Comune di Cagliari, Sabrina De Filippis, direttore Business Regionale Trenitalia, e Antonio Moro, assessore regionale ai Trasporti. Presenti inoltre Vincenzo Pullara, direttore Trenitalia Direzione Regionale Sardegna, e Gabriella Massidda, segretario generale della Regione.

A doppia alimentazione – elettrica e diesel – i treni sono pienamente compatibili con la rete sarda perché possono essere utilizzati sia sulle linee non elettrificate sia su quelle di prossima elettrificazione.

«La rivoluzione del Regionale prosegue senza sosta in Sardegna – ha detto Sabrina De Filippis – I Blues sono treni innovativi che migliorano in modo determinante l’esperienza di viaggio e della mobilità quotidiana a vantaggio dei cittadini sardi e dei tanti turisti dell’Isola, senza dimenticare i rilevanti benefici per l’ambiente».

Il Blues dispone di 300 posti a sedere, 8 posti per le bici ed è completamente accessibile per le persone a ridotta mobilità. Dotato di un sistema di videosorveglianza, monitor LCD in grado di fornire informazioni in tempo reale ai viaggiatori, ha un sistema di climatizzazione che viene regolato in modo automatico sulla base del numero delle persone a bordo.

Inoltre permette di ridurre il consumo di carburante e assicura una forte riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ai tradizionali treni diesel grazie anche all’utilizzo delle batterie in fase di ingresso e uscita dalle stazioni.

