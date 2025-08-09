Le colonie feline di Sestu sono allo stremo. Ad aiutarle è arrivato anche il consigliere comunale di Cagliari Corrado Sorrentino, che ha organizzato una raccolta di beneficenza. Tutto per dare una mano a una popolazione di gatti sempre più vasta, di cui si prendono cura pochissime volontarie, sempre più in difficoltà.

«Sono circa 40 gatti che vivono in strada a Sestu accuditi da una persona che può portare solo del cibo. Abbiamo contattato diverse associazioni ma purtroppo sono tutte al collasso. Chiediamo una mano per questa situazione tragica», scrive il consigliere sui suoi canali social. Si può donare attraverso una raccolta sul sito Go Fund Me. Come racconta la volontaria Sara Lussu, ai mici serve tutto: cibo, medicine, e soprattutto sterilizzazioni. «A San Gemiliano ci sono una quarantina di gatti che ha visto il consigliere, ma io seguo anche quattro colonie in città dove ci sono una sessantina di gatti. In totale sono un centinaio, e molte sono femmine, incinte. Ho sempre dovuto fare praticamente tutto da sola tranne a san Gemiliano dove mi aiuta Romina, un’altra volontaria. Mi prendo cura dei gatti da tanti anni. Ma ormai ho bisogno di aiuto, da sola non ce la faccio più».

Anche il Comune interviene con 8000 euro per le sterilizzazioni, che dovrebbero partire a breve: «abbiamo a cuore il benessere degli animali», promettono la sindaca Paola Secci e l’assessore alle Politiche Sociali Mario Alberto Serrau.

