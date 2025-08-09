La proprietà della Costa Smeralda ha incontrato in Provincia a Olbia prima la presidente della Regione Alessandra Todde e il suo vice Giuseppe Meloni. E poi nel pomeriggio nella sala giunta di Palazzo Ruzittu la visita al sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda.

Sul tavolo vari punti come turismo, trasporti aerei, nautica, sanità, viabilità ed energia ma appare chiaro che la Qatar Investment Authority, ha rinnovato tutto il suo impegno per rilanciare le strutture della località turistica rinomata nel mondo. Seguendo il solco già tracciato da Karim Aga Khan.

«Abbiamo investito in Sardegna 30 anni fa e siamo orgogliosi di vedere che sono stati fatti tanti progressi, nel rispetto della cultura locale, delle tradizioni e delle bellezze del territorio», ha detto Mohammed Saif Al Sowaidi l'amministratore delegato della Qatar Investment Authority, «ora il nostro sforzo deve essere orientato a sostenere e migliorare la destinazione rinnovando hotel e alberghi di Porto Cervo per evitare flessioni di presenze».

