Sfilata di colori e allegria per la cinquantunesima edizione del Carnevale Estivo Turritano, organizzato dalla Pro Loco di Porto Torres con il contributo del Comune. Quattro i carri allegorici: Gli Sbronzetti, Angeli e Demoni, Brasiliani e Le bandiere del mondo.

Ad aprire il corteo le meravigliose 'Mascherate Viareggine", ispirate alla band inglese The Beatles. Così la città di Porto Torres si è immersa nella vivace atmosfera della grande sfilata di carri allegorici. Dopo il successo del 2024 con la celebrazione del 50° anniversario della prima edizione, anche quest’anno la manifestazione ha invaso il centro cittadino con tutti i colori, i suoni e l’energia dei carri dei circa 400 figuranti e dei gruppi estemporanei che hanno preso parte alla sfilata partita dalla piazza dedicata ai Caduti della Corazzata Roma, davanti alla chiesetta di Balai.

Tra i componenti della giuria quest’anno Porto Torres avrà il piacere di ospitare i maestri cartapestai Giacomo Marsili e Valentina Cerbai, tra i protagonisti del Carnevale di Viareggio. I due artisti hanno realizzato la “Mascherata viareggina”.

