A Torre delle stelle la serata “Calici di stelle”: degustazioni e musicaAllestita anche l’esposizione delle vespe del Vespa club Maracalagonis
Tutto pronto per questa sera a Torre delle Stelle per "Calici di Stelle", con un menu a chilometro zero e vini nostra cantina di Quartu con sede a Maracalagonis.
Tanto da degustare insomma, in un serata attesissima, con tanti turisti e villeggianti che stanno arrivando all'area in via Sagittario dove è in programma la festa.
L’amministrazione comunale offre, in collaborazione con l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, lo spettacolo musicale di intrattenimento di questa sera. Allestita anche l’esposizione delle vespe del Vespa club Maracalagonis.