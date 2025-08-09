Una donna di circa 70 anni è stata investita nella mattinata di oggi a Carbonia. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11 in via Stazione nei pressi del McDonald's: quando la donna stava attraversando la strada è stata investita da una vettura guidata da un uomo.

I soccorsi alla donna investita a Carbonia (foto Fabio Murru)

Immediata la chiamata al numero di emergenza, che dalla centrale operativa ha inviato sul posto il personale 118 della Solki e l'ambulanza medicalizzata dell'ospedale Sirai. Ma, viste le condizioni della donna che ha preso un colpo alla testa e una sospetta frattura ad un arto, è stato necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso. Mezzo aereo che è atterrato nel vicino stadio Zoboli, dove la donna è stata trasferita in ambulanza per poi essere trasportata all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Traffico che in quell'ora era molto intenso ha subito grossi rallentamenti. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Carbonia che hanno effettuato i rilievi e accertato le cause dell'incidente.

