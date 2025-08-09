Momenti di paura sulla strada che da Palmas Arborea porta a Santa Giusta. Un automobilista è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo del proprio pick up che si è ribaltato più volte in un campo. Il 45enne di Palmas è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari con un elicottero dell’Areus.

L’incidente è accaduto a metà pomeriggio: per cause che dovranno essere accertate l’automobilista, che viaggiava da solo, ha perso il controllo della sua auto in prossimità della curva vicino al centro sportivo Simba di Matteoli.

Il pick up è finito fuori strada e si è ribaltato più volte. Immediato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, viste le condizioni del ferito, hanno chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Sulla Provinciale anche i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente.

