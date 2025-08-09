Visita istituzionale al Parco Nazionale dell’Asinara e Area Marina Protetta dell’isola per i deputati di Fratelli d’Italia Francesco Mura e Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera. Ad accogliere i parlamentari è stato il direttore del Parco, Vittorio Gazale e il commissario del Parco, Gianluca Mureddu, che ha illustrato le attività in corso, le progettualità in tema di tutela ambientale e le sfide legate alla gestione sostenibile dell’area protetta, uno dei luoghi più simbolici e suggestivi della Sardegna.

Nel corso della visita, Mura e Rotelli hanno fatto visita al centro Crama, il Centro di ricovero per gli animali marini, ed in seguito hanno anche incontrato il personale della stazione Forestale dell’isola, storica sede che assume un forte valore simbolico nella lotta alla criminalità organizzata. In questa sede, infatti, i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino scrissero parte degli atti per istruire il maxiprocesso contro Cosa Nostra, durante un periodo di isolamento funzionale alla loro sicurezza e concentrazione. «L’Asinara – ha dichiarato l’onorevole Francesco Mura – rappresenta non solo un patrimonio naturalistico di straordinaria importanza, ma anche un luogo di memoria civile.

Proteggere e valorizzare questo territorio significa anche onorarne la storia e trasmettere alle future generazioni il valore della legalità e della difesa dell’ambiente». Il presidente Rotelli ha sottolineato l’impegno della Commissione Ambiente nel sostenere le aree protette: «L’Asinara è un esempio virtuoso di come tutela ambientale, ricerca scientifica e memoria storica possano convivere e rafforzarsi a vicenda. Continueremo a lavorare per garantire risorse e strumenti adeguati alla salvaguardia di questi luoghi preziosi per l’intero Paese».

