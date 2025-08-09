Con voti unanimi il Consiglio comunale ha approvato una mozione unitaria (firmata da maggioranza e minoranza) in favore di iniziative di solidarietà e sostegno alla popolazione civile palestinese e di Gaza. La stessa mozione è stata illustrata dalla consigliera Giulia Giglio, che ha ricordato la proposta inizialmente della consigliera Sara Uda diventata poi unitaria con l’adesione di tutti i consiglieri comunali: solidarietà alla popolazione palestinese, la liberazione degli ostaggi, l’esposizione di un sudario per Gaza e per chiedere la fine dei bombardamenti israeliani.

Non è arrivata al voto invece la mozione della minoranza in favore di iniziative di solidarietà e sostegno alla popolazione civile palestinese e di Gaza. Tornerà in Commissione per poi essere riproposta in Consiglio.

Nel dibattito sulle due mozioni, sono intervenuti la sindaca Barbara Pusceddu, i consiglieri Aldo Lobina, Walter Zucca, Roberta Simoni, Giorgia Mallocci, Paolo Usai, Marco Floris, Roberto Loi, Paride Casula, Giacinta Porceddu, Ruben Tremulo, Alessandra Moriconi, Massimo Leoni e Massimo Lebiu.

© Riproduzione riservata