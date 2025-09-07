Oramai si è perso persino il conto di quante volte gli incivili abbiano preso di mira le strutture e i servizi lungo le spiagge di Porto Torres. Ancora una volta si sono accaniti contro l'impianto docce davanti l'arenile di Balai. I vandali lo hanno sdradicato e gettato a terra, privando i bagnanti di un servizio pubblico, installato di recente dall'amministrazione comunale. L’ennesimo atto incivile, compiuto nella notte, diventato hobby preferito di balordi che, nella città di Porto Torres, proseguono impuniti nella loro azione di distruzione del bene pubblico. Ma questa volta le immagini delle telecamere, collocate nel pannello che completa l'impianto docce, dovrebbero aver registrato l'azione vandalica. Un occhio che scruta e riprende coloro che pensano di agire indisturbati nell'opera di distruzione dei beni utili alla comunità. Di recente i vandali avevano preso di mira i Punti fumo di Balai, una delle zone splendide del litorale di Porto Torres, spesso maltrattata dalla stupidità umana.

