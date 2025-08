A Usini la giunta comunale pianifica una pista ciclopedonabile. In una recente riunione dell’esecutivo si è approvato infatti un documento di indirizzo alla progettazione dell’opera, che verrà candidata a bandi regionali ed europei, per un importo totale di 1 milione e 462mila euro. Il percorso intende partire vicino al campo sportivo, raggiungere San Giorgio per proseguire fino all’intersezione con la SS127 bis.

L’intervento, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, “vuole promuovere il cicloturismo come risorsa per lo sviluppo del territorio, come modello di accesso sostenibile alle realtà locali, alle ricchezze culturali e naturali presenti nel territorio comunale e prevedere una rete di vie verdi ciclabili, destinate a connettere le aree rurali con il centro urbano”.

La strada coinvolta nel progetto è funzionale ad un’area rappresentata dalla coltivazione dei vigneti/oliveti che costituiscono comparti agricoli decisivi per l’economia del paese.

