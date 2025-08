Nuovo mezzo antincendio per la compagnia barracellare di Uri. Il Comune rispondendo all’avviso regionale «per il potenziamento delle compagnie barracellari per l’acquisto di mezzi e attrezzature per le necessità operative, le emergenze e la vigilanza quale ausilio alle comunità al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze dei territori», ha ottenuto un contributo di 106.600 euro per l’acquisto di un nuovo mezzo antincendio da destinare alle divise verdi impegnate a salvaguardare il territorio.

A seguito dell’espletamento delle procedure di acquisto da parte del comune, il nuovo mezzo è stato ufficialmente consegnato alla compagnia, completo di tutte le dotazioni antincendio. Cresce quindi il parco auto dei barracelli potenziando gli attuali mezzi a disposizione della squadra, per far fronte alle emergenze sul territorio.

«Ringraziamo la nostra compagnia barracellare per la costante collaborazione con l’amministrazione e la disponibilità sempre dimostrata a favore del bene comune, augurando un buon lavoro al comandante, il capitano Giovanni Antonio Solinas e a tutti i singoli componenti», ha detto il sindaco Matteo Emanuele Dettori.

© Riproduzione riservata